Берлускони завел TikTok и рассказал анекдот про Путина Берлускони рассказал анекдот о полете в самолете с Путиным, Байденом и папой римским

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони зарегистрировался в соцсети TikTok и опубликовал видео, в котором рассказал анекдот о том, как он летит в падающем самолете вместе с президентом США Джо Байденом, российским лидером Владимиром Путиным, папой римским и его помощником.

На видео политик назвал себя «самым умным политиком в мире», Байдена — «самым могущественным человеком Запада», а Путина — «самым влиятельным человеком Востока».

Шутка заключалась в том, что когда пассажиры поняли, что самолет разобьется спустя несколько минут и начали брать парашюты, «самый умный политик в мире» Берлускони прихватил помимо своего парашюта еще и рюкзак папы римского.

Ранее в эфире Rai Radio 85-летний Сильвио Берлускони сообщил, что собирается выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах 25 сентября. «Италия нуждается во мне», — скромно заявил четырежды экс-премьер Италии. По мнению экспертов, у него есть реальные шансы избраться в сенат, но вот вернуться в кресло главы правительства или возглавить республику в качестве президента у Берлускони вряд ли получится.