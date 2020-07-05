Экс-премьер Франции вступил в должность мэра Гавра

https://static.news.ru/photo/6429b16e-bec0-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpg Эдуар Филипп Фото: JB Autissier via imago-images.de/Global Look Press

Экс-премьер Франции — 49-летний Эдуар Филипп — 5 июля 2020 года официально стал мэром Гавра. Город находится на севере республики, в регионе Нормандия, в 197 километрах от Парижа. Обязанности чиновника подтвердил муниципальный совет, поддержавший кандидатуру политика большинством голосов.

Торжественная церемония проходила при соблюдении всех санитарных требований, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Филиппу вручили ленту цветов флага республики — главный символ градоначальников Франции.

Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю <...> Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие, — цитирует его ТАСС.

Экс-премьер одержал победу с большим отрывом во втором туре муниципальных выборов мэра в городе Гавр. Он набрал 58,83% голосов. Судя по опросам, граждане страны положительно оценивают личные усилия Филиппа в период его работы во главе кабмина.

Эдуард Филипп возглавил правительство Франции в мае 2017 года. До этого он занимал пост мэра Гавра, входил в состав Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а также был депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа департамента Приморская Сена.

Филипп родился в нормандском Руане. Вырос в семье учителей, образование получал в Институте политических наук и в Национальной школе администрации (ENA). После выпуска отправился на стажировку в ООН в Нью-Йорк. Далее последовала служба в Госсовете Франции (высший административный суд).

В октябре 2010 года стал мэром Гавра. Позже получил также мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии «Республиканцы». Во время выборов президента страны в 2017 году Филипп вошёл на начальном этапе кампании в команду кандидата от «Республиканцев» — экс-премьера Франсуа Фийона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пост мэра города Марсель, который является вторым по значимости городом Франции, впервые за всю его историю заняла женщина. Администрацию возглавила представитель партии «Европа — Экология — Зелёные» Мишель Рубирола.