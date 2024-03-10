Экс-премьер Британии Джонсон тайком встретился с Мадуро Экс-премьер Британии Джонсон побеседовал с Мадуро о конфликте на Украине

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Уточняется, что он встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения конфликта на Украине.

Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общей сложности он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Отмечается, что экс-премьер обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия и другой военной техники России.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и Украиной в 2022 году сорвал Борис Джонсон, как раз занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании. По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, Джонсон пошел на такой шаг по требованию США.

До этого The Daily Telegraph сообщила, что Джонсон опасался возможного согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года. Он также заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что Североатлантический альянс не поставил Украину на путь членства раньше. По словам экс-премьера, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.