Экс-премьер Бельгии признал нулевой эффект от санкций против России

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Депутат Европарламента Ги Верхофстадт, занимавший в прошлом пост премьера Бельгии, назвал несостоятельными санкции Евросоюза против России. На своей странице в Twitter он написал, что девять пакетов санкций никак не отразились на Москве.

Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие, — написал Ги Верхофстадт.

Политик привел в пример таблицу показателей торговли между Россией и ЕС и отметил, что Россия только нарастила торговый оборот с большинством стан Евросоюза за период с февраля по август 2022 года по сравнению с данными за 2021 год.

В конце 2022 года глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва готова приступить к диалогу с западными странами на тему взаимной разморозки активов. По его словам, РФ есть что предложить Западу, однако все будет зависеть от желания партнеров. Он подчеркнул, что если договоренности все же будут достигнуты, то сам процесс разморозки активов будет не быстрым.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах. Он подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие. В итоге, по его словам, качество жизни ухудшается и в развитых, и в развивающихся странах.