Экс-премьер Азаров предрек Украине «дебилизацию населения» Экс-премьер Азаров возмутился массовому закрытию школ на Украине к 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

Закрытие на Украине сотен школ к 1 сентября ведет к дальнейшей «дебилизации населения», заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. Он обвинил в сложившейся ситуации президента Украины Владимира Зеленского.

В Украине к 1 сентября киевский режим закроет 400 школ. Не думаю, что именно такой подарок от властей ждали украинские школьники и их родители ко Дню знаний. Это результат постановления кабмина от марта 2024 г., по которому учителя школ, где учатся менее 45 учеников, перестанут получать зарплату из бюджета. Убивая систему образования на Украине, Зеленский продолжает дебилизацию населения, — написал Азаров.

Он отметил, что подобная «оптимизация» коснется более 400 малокомплектных школ на Украине, которые расположены во Львовской, в Сумской, Черкасской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Это сельские районы, где мало детей, подчеркнул экс-премьер. Азаров заключил, что педагоги перестали быть нужны Украине, как и хорошее образование для широких слоев населения.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, предполагающий упразднение школ I–III ступеней. Предложена новая структура образования, которая будет разделена на три уровня: начальную школу, гимназию и лицей. При этом лицеям запретят набирать учеников из младших классов, в противном случае учебное заведение лишат государственного финансирования.