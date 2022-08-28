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Экс-посол Украины в Германии передумал приглашать премьера Саксонии в Киев

Экс-посол Украины Мельник отменил приглашение премьера Саксонии Кречмера в Киев

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отменил приглашение премьера Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, после того, как политик предложил заморозить конфликт в республике и сесть за стол переговоров. В своем Twitter дипломат написал, что подобные высказывания «абсурдны».

Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено, — говорится в сообщении.

По мнению Мельника, Кечмер таким заявление «играет на руку» президенту России Владимиру Путину. Дипломат считает, что премьер Саксонии своим предложением выразил поддержку действиям РФ.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Украинский лидер уличил политика в связях с Россией.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал наносить визит в столицу республики. В ответ на это Мельник назвал политика «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат сказал, что «возможно, это было лишним», однако он сделал это «из-за чувства безысходности на фоне спецоперации».

Мельник многократно оскорблял руководство Германии. Однажды он высмеял правительство ФРГ за промедление с оказанием военной помощи Украине и опубликовал в соцсетях фото улитки с приклеенным к ней патроном. Изображение дипломат подписал фразой «Немецкое оружие для Украины уже в пути».