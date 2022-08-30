Экс-посол Украины в Германии Мельник снова оказался в центре скандала Немецкий депутат Леман потребовал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Депутат Бундестага из Лейпцига Йенс Леман призвал объявить бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника персоной нон грата и поскорее выслать его из страны. Политик отметил, что ему «надоело слушать постоянные жалобы дипломата на Германию». По его словам Берлин делает очень многое для Украины, а получает в благодарность недовольство Мельника, пишет ТАСС.

Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германии. Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию. Бочка переполнилась, — заявил Леман.

Парламентарий выразил своё недовольство тем, что украинский посол отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Киев после его слов о необходимости остановить боевые действия на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА. Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». По словам Шольца, цель Евросоюза — создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе. Он призвал союзников в вопросах поддержки Украины придерживаться «умной стратегии» и согласовывать свои действия.