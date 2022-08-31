Экс-посол Украины в ФРГ ответил на заявление Берлина о поставках оружия Экс-посол Украины Мельник раскритиковал заявление главы минобороны ФРГ об оружии для Киева

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал в Twitter главу Министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт. Ранее она сообщила об истощении запасов оружия у бундесвера.

Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле? — спросил Мельник.

К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только 9% САУ Panzerhaubitze и 7% РСЗО Mars-II, обещанных Берлином, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.

Ранее в минобороны ФРГ ответили на статью депутатов бундестага, призвавших увеличить поставки оружия и военной техники Украине, в том числе за счет запасов армии Германии. По мнению парламентариев, ФРГ следует подтянуть оборонное производство, а потенциал бундесвера «может и должен» уйти на второй план, так как «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии».

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.