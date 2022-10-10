Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нахамил немецкому политику на вопрос о сыне

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Гер мании Андрей Мельник нахамил члену Левой партии Эзги Гюйылдар на вопрос, почему его сын не служит в армии. Политик утверждает, что сын украинского дипломата продолжает учиться в Берлине, а не сражается за родину, о чем и написала в Twitter.

Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу? — задалась вопросом Гюйылдар.

Мельник оставил вопрос без ответа, но зато назвал партию «бесчеловечной и ужасной», а политика — «бессовестной».

Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи, — отреагировал в своем стиле украинский дипломат.

Позже Гюйылдар сообщила, что Мельник внес ее аккаунт в черный список.

На днях бывший посол Украины в Германии заявил, что жалеет о своих громких словах. Дипломат пояснил, что все его высказывания были сделаны сгоряча, а не исходя из расчетов. Мельник не раз негативно высказывался о Германии, новость о его увольнении была с радостью воспринята не только немцами, но и поляками, которые считают, что дипломат вел себя просто неприлично.