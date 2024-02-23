Экс-посол Украины объяснил, почему назвал Шольца «ливерной колбасой» Назвавший Шольца «ливерной колбасой» экс-посол Мельник добивался поставок от ФРГ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, известный серией неординарных и скандальных высказываний, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, признал, что во время своей работы в ЕС допустил много ошибок, передает Tagesspiegel. Дипломат заявил, что некоторые его поступки обусловлены желанием донести свои слова до как можно большего количества немцев, но времени, чтобы все обдумать, не было.

Возможно, я мог бы время от времени высказываться на своем посту менее страстно, чтобы не обижать некоторых людей. Я хотел охватить как можно больше немцев, чтобы усилить давление на правительство. Но у меня не было времени долго думать, — пояснил Мельник в интервью газете.

Тем не менее экс-посол уверен, что своим шагами смог расшевелить политику в ФРГ на фоне начала СВО. По его словам, благодаря резким словам в адрес немецкого руководства, в том числе и моменту, где он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», немецкая политика «вышла из летаргии», начались активные дискуссии. Мельник также считает, что оказал большое влияние на то, как Германия в итоге стала поддерживать Украину.

Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на нейтральной территории. По его словам, даже в годы холодной войны лидеры противоборствующих стран проводили переговоры.