Экс-посол Украины нашел способ, как «выгнать Россию из Черного моря» Экс-посол Украины Мельник потребовал у Германии подлодки, чтобы «выгнать Россию из Черного моря»

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подводная лодка ВМС Германии типа 212А

Замглавы МИД Украины и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подводных лодок класса HDW 212A. В своем Twitter он попросил Бундесвер передать ВСУ одну из таких подлодок, назвав свою просьбу «еще одной креативной идеей».

У меня есть еще одна креативная идея. Германия (фирма ThyssenKrupp) производит одну из лучших подводных лодок в мире: HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря, — написал дипломат.

Мельник ранее не раз негативно отзывался о немецком руководстве, поскольку власти ФРГ, по его мнению, медлят с поставками вооружения. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

В январе этого года он оскорбил депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, которая призывала отказаться от поставок немецких танков Киеву. На своей странице в социальной сети он назвал женщину «отвратительной ведьмой».

В начале октября дипломат нецензурно высказался о плане достижения мира между Россией и Украиной, предложенном миллиардером Илоном Маском.