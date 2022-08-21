Экс-посол Украины Мельник раскритиковал ФРГ за «оставление Киева на диете»

Фото: IMAGO/M. Popow/ТАСС

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал в Twitter власти Германии за то, что те, по его мнению, оставили Киев на произвол судьбы. Он снова обвинил Берлин в нежелании поставлять на Украину тяжелое вооружение.

Его претензии были опубликованы в вопросительной форме. Один из таких: почему Германия закрывает глаза на призывы собственных специалистов по оборонной политике, призывающих передать Украине больше тяжелой военной техники.

Он интересуется, почему Берлин оставил Киев «в одиночестве в военном положении».

На диете, — прокомментировал Мельник, оставление Киева «в одиночестве».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии 9 июля. Новости об этом были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран писали в Сети, что счастливы такому повороту событий и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.