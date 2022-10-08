Экс-посол Украины в Германии Мельник объяснился за свои скандальные твиты Экс-посол Украины в ФРГ Мельник признался, что его громкие высказывания в соцсетях сделаны сгоряча

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что жалеет о своих громких словах, сказанных в социальных сетях, об этом украинский дипломат рассказал в интервью Der Spiegel. Дипломат пояснил, что все его высказывания были сделаны сгоряча, а не исходя из расчетов, пишет немецкое издание.

Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты, — признался Мельник.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии 9 июля. Новости об этом были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран писали в Сети, что счастливы такому повороту событий и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

В начале октября дипломат нецензурно высказался о плане достижения мира между Россией и Украиной, предложенном миллиардером Илоном Маском. Предприниматель тогда озвучил план из четырех пунктов. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях». По его мнению, оно должно пройти под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он считает, что Крым следует считать «формальной частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева». Еще два его пункта заключаются в предоставлении полуострову гарантии водоснабжения и закреплении за Украиной нейтрального статуса.