Экс-посол: Елизавета II не должна была посещать Россию Экс-посол РФ в Великобритании Адамишин напомнил о нарушенном обещании Елизаветы II не посещать Россию

Фото: Global Look Press

Елизавета II и Борис Ельцин

Королева Великобритании Елизавета II посетила Россию в 1994 году, тем самым нарушив обещания английских монархов, рассказал в беседе с Lenta.ru бывший посол России в Великобритании Анатолий Адамишин. Он напомнил, что члены королевской династии дали клятву никогда не появляться в России из-за расстрела царской семьи.

Когда большевики расстреляли царскую семью, а там, как известно, было очень много английской крови, английские монархи дали клятву и пообещали, что их ноги не будет больше в России. Так что королеве Елизавете II пришлось нарушать это данное когда-то обещание. Это говорит, какого характера, какого порядка, какой человеческой натуры она была, — поделился Адамишин.

По его словам, она прибыла с визитом в Россию в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Именно происходящие политические изменения в стране сподвигли ее нарушить обещание предков. Тогда она вместе с супругом посетила Москву и Санкт-Петербург.

Она тогда приехала, потому что это был период сразу после перестройки, когда Россия была уже при Ельцине. Россия открылась миру. Мир открылся России. Те огромные перемены, которые пришли с перестройкой, сказались и на наших отношениях с Великобританией, — рассказал посол в отставке.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начался в пятницу, 9 сентября, и будет прекращен спустя семь дней после ее похорон. Дата погребения монархини будет названа в ближайшее время.