Экс-помощник Рейгана назвал вероятных организаторов подрыва СП-2 Экс-помощник Рейгана Бандоу: США — наиболее вероятные организаторы подрыва СП-2

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/globallookpress.com

США — наиболее вероятные организаторы диверсии на «Северных потоках», заявил 19FortyFive экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу. В издании уточнили, что представители Белого дома отвергают любые предположения о своей причастности к диверсиям. По словам Бандоу, такая реакция вызывает лишь улыбку, передает «ПолитРоссия».

Германия была самым слабым звеном в антироссийском лагере из-за зависимости от России в области энергоресурсов, а подрыв «Северных потоков» помог бы США удержать Берлин «в узде», пишет издание. Бандоу уточнил, что повреждение трубопровода, который обогащал Россию и в то же время приносил пользу Германии, — скромный шаг по сравнению с тем, что Соединенные Штаты делали до этого. Эксперт напомнил, что Вашингтон бомбил и оккупировал другие страны.

Участие в этом Вашингтона никого не удивит. <...> Америка бомбила, вторгалась и оккупировала другие страны. Бросала союзников, поддерживала диктаторов и организовывала государственные перевороты, — пояснил специалист.

Дуг Бандоу считает, что обвинения в адрес России звучат странно, так как с ее стороны было бы контрпродуктивно проводить диверсии на трубопроводах, которые дают ей возможность поставлять газ в Европу и зарабатывать на этом. По его мнению, главными бенефициарами диверсии являются правительства США и некоторых европейских стран, таких как Украина и Великобритания.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт ранее сообщил о мобилизации ресурсов США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, Штаты поставляют в ЕС около 70% от всего объема экспорта газа. Он также выразил надежду, что укрепившая свою энергобезопасность Европа при «солидной поддержке» США успешно преодолеет зимний период.