Экс-полковник указал на неуступчивость Зеленского в переговорах Экс-полковник Баранец: Зеленский не пойдет на мирное решение конфликта с Россией

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на то, чтобы принять участие в мирных переговорах с Россией, заявил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Поводом для этого станут условия Киева, уточнил он.

Зеленский никогда не пойдет на мирное решение конфликта. Киев уже четко обозначил свои требования для начала переговоров, для этого Россия должна отдать Украине Крым. А также вывести войска из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, — напомнил Баранец.

По мнению военного эксперта, переговоры между сторонами могут длиться хоть 100 лет.

Политолог Сергей Марков ранее допустил, что Москва может подписывать договор по украинскому конфликту не с Зеленским, а с представителями США или ООН. В качестве примера он привел события, когда представители северного Вьетнама подписали с США. Это действие помогло прекратить боевые действия на территории южного Вьетнама.