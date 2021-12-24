На Украине специалистов по строительству и логистике из Великобритании, задействованных на возведении военно-морской базы в Очакове в Николаевской области, охраняют сотрудники британской частной военной компании (ЧВК). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона, — заявил Прозоров, ссылаясь на собственные источники.

Общее чисто британских специалистов и наёмников Прозоров назвать не смог.

Экс-полковник СБУ Василий Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, был заместителем командира сектора «М». Он обнародовал факты существования в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-«библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие им. По словам Прозорова, все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Чёрном море и в Бердянске на Азове.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с применением химических веществ на востоке Украины. По данным оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, а также оборудуют огневые позиции на социально значимых объектах и в жилых домах.