Экс-полковник СБУ рассказал, как Россия намерена перехватывать ракеты ВСУ Экс-полковник СБУ Стариков: РФ будет перехватывать ракеты ВСУ с помощью спутника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Россия создает над Украиной мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ. В интервью YouTube-каналу «Да это так» он заявил, что задачу на выпуск спутников поставил лично президент России Владимир Путин. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Они <...> запустили большое количество спутников—шпионов. <...>. В том числе то, что берет факел, когда ракета взлетает. <...> [Спутники] висят над территорией Украины, получают развединформацию, — сказал Стариков.

По его словам, с помощью этих аппаратов Россия сможет с высокой эффективностью перехватывать западные ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

Ранее Стариков заявил, что российская армия ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт Вооруженных сил Украины. По мнению военного, ключевой причиной обвала фронта может оказаться принудительная мобилизация граждан. Стариков предположил, что вновь мобилизованные не имеют необходимых «морально-боевых качеств» и не будут «воевать до гибели».

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что во время спецоперации Россия начала применять комплексно системы ПВО, благодаря чему возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения. Только за полгода сбито более тысячи натовских реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, отметил он.