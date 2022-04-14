Экс-полковник СБУ объяснил, зачем Киев предъявил миру пленного Медведчука

Киев заявил о задержании главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, чтобы отвлечь внимание от сдачи в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил «360» экс-полковник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, политика, вероятно, задержали уже давно, и всё это время он был в СИЗО. Просто достали его из изолятора и продемонстрировали миру, чтобы перебить информационный провал, считает бывший военный.

[СБУ заявила] вот посмотрите, вот он сидит, сейчас мы будем его пытать, а потом, может быть, передадим Российской Федерации, поменяем на кого-то из наших пленных. Никто даже не задумывается, как это звучит. Что гражданина Украины будут отдавать в Россию в обмен на граждан Украины, которые попали в плен. То есть вообще бред с точки зрения нормального государства, — отметил Прозоров.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.

13 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что в Мариуполе 1026 украинских военных сдались в плен, среди них 162 человека являются офицерами ВСУ.