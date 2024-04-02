Экс-полковник СБУ объяснил опасность тактики ВС России на Украине Экс-полковник СБУ Стариков: удары ВС РФ по инфраструктуре лишат Киев резервов

Фото: МО РФ

Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины лишает ВСУ военных резервов, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, из-за таких атак из строя выходят средства доставки подкрепления на фронт, в первую очередь страдают железные дороги, передает РИА Новости.

Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы, — сказал он.

Ранее стало известно о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области. По данным компании «Центрэнерго», все блоки станции были выведены из строя, также было повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенного урона инфраструктуре эксперты оценили в категориях от полного до значительного.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал атаку в ночь на 22 марта самой масштабной за последнее время. По его данным, обстрел велся с применением различных видов вооружений и боеприпасов.