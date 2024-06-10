Экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение пройдет на Украине в августе

Фото: МО РФ

Генеральное сражение между российской армией и Вооруженными силами Украины произойдет в августе-сентябре, рассказал журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Специалист считает, что делать выводы о завершении противостояния можно будет после этого события.

Стариков добавил, что обе стороны постепенно разрабатывают план по подготовке к сражению. Поэтому можно предположить, что битва развернется не ранее конца лета, сказал эксперт.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

До этого военэксперт Василий Дандыкин предположил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ необходимо взять Казачью Лопань. По его словам, российская армия может наступать не по всей границе с Украиной. Он также высказал мнение, что на данном направлении Вооруженные силы РФ скоро и начнут свое наступление.