Экс-полковник СБУ назвал самое страшное подразделение Украины

Попавших в плен к участникам территориальной обороны Украины российских военнослужащих могут начать пытать, рассказал «360» бывший полковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, тероборона — самое страшное подразделение, его боевиков никто не контролирует, они действуют исключительно по собственным соображениям.

По его словам, если военнослужащий попадёт в плен к кадровому подразделению вооружённых сил, то у него есть шансы остаться в живых, в отличие от теробороны, которая никому не подчиняется.

Все факты жестокости со стороны вот таких вот ублюдков свидетельствуют только о том, что нет единого органа контроля, нет управляемости, жёсткой дисциплины, — заявил Прозоров.

Такая жестокость, по его мнению, объясняется тем, что украинские боевики чувствуют свою полную безнаказанность. Прозоров пояснил, что они идут на поводу у киевской пропаганды, которая рисует картины, что победа уже близка. Поэтому они действуют по принципу, что победителей не судят и отвечать им за это не придётся.

Когда начнётся протрезвление, тогда они кинутся стирать свои аккаунты в социальных сетях, зачищать свои видео и фото, — подчеркнул он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и запрещённых методах ведения войны в отношении неустановленных лиц, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Основанием для этого послужило обнаружение в зоне боевых действий тел четверых убитых российских военных со следами пыток и истязаний.