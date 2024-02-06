Экс-полковник СБУ назвал ошибкой возможное решение Зеленского Экс-полковник СБУ Стариков назвал ошибкой увольнение Залужного

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (в центре)

Увольнение главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного будет ошибкой, заявил в своем Youtube-канале полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, это не поможет Киеву вернуть территории, а приведет к дополнительным сложностям в зоне СВО.

Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности не только Залужного, но и главу генштаба Сергея Шапталу. Отмечается, что глава государства уже принял окончательное решение и объявил о кадровых перестановках в течение недели.

Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что главком согласился принять должность посла в Великобритании. Он также подтвердил, что генерала могут отправить в отставку в ближайшие дни.

В тоже время мэр Киева Виталий Кличко на фоне сообщений о предстоящей отставке Залужного призвал остановить политические интриги и внутреннюю борьбу. По его словам, «во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в вооруженные силы». Также он выразил надежду, что власти страны осознают серьезность своих шагов, а также полноту ответственности.