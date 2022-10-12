Экс-офицер ФСБ назвал способ лишить ВСУ поставок западного оружия Экс-офицер ФСБ Михайлов предложил ударить по пунктам «переобувки» поездов на Украине и лишить ее западной техники

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На постсоветском пространстве железнодорожная колея шире, чем в европейских странах, эту особенность следует использовать, чтобы лишить ВСУ поставок западной военной техники, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, России нужно нанести удары по пунктам замены колесных пар грузовых поездов на Украине.

На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад, — цитирует его агентство.

Михайлов также отметил, что массированные удары, которые российские войска наносят по Украине, сильно ослабили ее инфраструктуру. По его мнению, ряд украинских предприятий вообще могут перестать существовать.

Ранее Герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба заявил, что вооружение на территорию Украины поступает на поездах из Польши. По его словам, после пересечения границы вагоны с оружием цепляют к пассажирским составам.