Экс-офицер бундесвера предрек катастрофические итоги поддержки Украины НАТО Экс-офицер бундесвера Розе: поддержка НАТО Украины приведет к ядерной войне

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Украинский военнослужащий

Поставки оружия и финансовая поддержка Украины Западом представляют собой провокацию, направленную на то, чтобы уничтожить Россию и российскую армию, заставив ее нанести ядерный удар, таким мнением с РИА Новости поделился подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Он уверен, что политики нацелены на боевые действия и победу, хотя некоторые из них полагают, что нынешней ситуации можно было бы избежать.

По моим оценкам, в нынешней ситуации мы ближе к ядерной войне, особенно здесь, в Европе, чем когда-либо в истории. НАТО делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили, — считает эксперт.

Он уверяет, что, несмотря на готовность России к переговорам, Запад отказывается от них, будучи нацеленным на уничтожение России и ее вооруженных сил. По мнению военного, это также является межпартийной позицией в Германии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил текущую ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом 1962 года, отметив, что угрозы безопасности РФ сегодня ближе, чем 60 лет назад. По его словам, идет военная кампания по накачиванию Украины оружием, всерьез появляются разговоры о необходимости укрепления ядерных возможностей НАТО путем размещения в большем количестве стран. Лавров добавил, что отличие нынешней ситуации от 1962 года в том, что тогда лидеры СССР и США «нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость». Сегодня же США и их сателлиты такой готовности в России не видят, считает министр.