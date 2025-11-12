Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:11

Экс-нардеп ответил, кто может устранить Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленского могут устранить и простые граждане, и олигархи

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой как со стороны обычных граждан, так и со стороны олигархов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский политик приобрел множество недоброжелателей за время своего правления.

Кто угодно [может устранить Зеленского]. У него врагов на Украине более чем достаточно. Я уже не говорю о простых обывателях и жителях сел, чьих детей вырвали из рук родителей и отправили на фронт. Потенциально они могут его ненавидеть? Конечно, могут — начиная от них и заканчивая олигархами, которых он ограбил. Он не внес эти деньги в государственную казну, а разбросал их по карманам своих друзей. Как вы думаете, как будут на это реагировать товарищи, которые прошли 1990-е годы, выжили, поднялись, накопили свои капиталы, а потом пришел какой-то лох с пейджером и у них все это отнял? — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что Зеленский, присвоив средства страны и ее граждан, думает об обеспечении будущего своих детей. По словам экс-нардепа, деньги, которые украинские власти похитили и спрятали в западных банках, будут изъяты одними людьми, а претензии будут предъявлять совершенно другие. Килинкаров заключил, что это создаст серьезные проблемы для президента Украины и его окружения.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у лиц, близких к Зеленскому, в ответ на его политику. Эти действия последовали после попыток нанести ущерб деятельности НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

НАБУ
Владимир Зеленский
Украина
коррупция
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
