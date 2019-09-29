https://static.news.ru/photo/240794fc-e2a2-11e9-b354-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ray Tang/XinHua/Global Look Press

Американская предпринимательница и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала об интимной связи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот занимал пост мэра Лондона.

О подробностях отношений женщина сообщила друзьям. В период предполагаемой сексуальной связи Джонсон был женат на Марине Уилер. Сам премьер пока не отреагировал на заявление, передаёт The Sun .

Ранее News.ru писал, что независимое Управление по надзору за действиями полиции изучит обвинения в злоупотреблении служебным положением против премьер-министра Великобритании. Речь идёт о связях между Борисом Джонсоном и американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Будучи мэром Лондона, чиновник помог ей в 2013–2014 годах получить $155 тысяч в качестве государственных грантов на развитие бизнеса.