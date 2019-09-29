Американская предпринимательница и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала об интимной связи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот занимал пост мэра Лондона.
О подробностях отношений женщина сообщила друзьям. В период предполагаемой сексуальной связи Джонсон был женат на Марине Уилер. Сам премьер пока не отреагировал на заявление, передаёт
Ранее News.ru писал, что независимое Управление по надзору за действиями полиции изучит обвинения в злоупотреблении служебным положением против премьер-министра Великобритании. Речь идёт о связях между Борисом Джонсоном и американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Будучи мэром Лондона, чиновник помог ей в 2013–2014 годах получить $155 тысяч в качестве государственных грантов на развитие бизнеса.