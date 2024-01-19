Экс-министр обороны Украины предостерег ВСУ от фатальной ошибки Загороднюк: для ВСУ тактика обороны без наступления станет фатальной

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в активную оборону и отказ от наступательных операций станет фатальным, заявил бывший глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Он назвал такую смену тактики «ошибкой исторического масштаба», пишет Financial Times (FT).

По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину. — Прим.ред. NEWS.ru) инициативы, — цитирует издание бывшего военачальника.

Авторы статьи также отмечают, что результативность ВСУ по-прежнему зависит от помощи западных стран. Военные потери Киева назвали «ошеломляющими», приведя в пример намерение президента страны Владимира Зеленского мобилизовать полмиллиона граждан.

Загороднюк в конце прошлого года публично признал, что в ВСУ существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе существуют определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы. Попытки Зеленского исправить ситуацию, например, путем увольнения всех глав региональных призывных комиссий, успехом не увенчались. Экс-министр обороны подчеркнул, что призывники продолжают уклоняться от военной службы разными способами, например, откупом.

В августе МВД России объявило Загороднюка в розыск. Отмечалось, что основанием служит статья в российском УК. По данным СКР, в 2016, 2019 и 2020 годах в том числе он командовал подразделениями украинских войск, обстреливавшими территории Донецкой и Луганской Народных Республик, в результате чего погибли 27 человек, пострадали более 100.