Экс-министр обороны ДНР рассказал о планах Киева по Донбассу

https://static.news.ru/photo/500215a8-9aaa-11ea-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Начиная с апреля вооружённые силы Украины получают серьёзную подпитку на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. Фиксируются ползучие накопления сил на Донбассе, Киев перебрасывает туда людей, технику и оружие, сообщил со ссылкой на собственные источники в разведке бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, в последнее время на линии соприкосновения усилились обстрелы с украинской стороны. Стрелков при этом отметил, что Киев пока не готов к организации большого наступления на ДНР и ЛНР. Однако подготовка к нему, сказал экс-министр, идёт.

Большое наступление начинается с разведок боем, с атак местного значения с целью захватить более удобные позиции для будущего наступления. Пока именно этого нет, только обстрелы, снайперская война, действия беспилотников, — цитирует Стрелкова портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, в течение ближайших нескольких лет Россия едва ли сможет пересмотреть своё отношение к Украине, сообщил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, одним из важнейших факторов в этом вопросе является Донбасс. По словам Чеснакова, РФ будет поддерживать ДНР и ЛНР, стремясь укрепить их государственную и экономическую состоятельность.