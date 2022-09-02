Экс-министр Франции раскритиковала Киев за пропаганду войны BFMTV: экс-министр Франции Руаяль раскритиковала Киев за пропаганду войны

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение развернули пропагандистскую кампанию, чтобы помешать мирным переговорам. По словам политика, пропаганда Зеленского имеет также цель мотивировать собственную армию, когда рассказывают о якобы пытках солдат. Он указала на то, что украинское руководство не спешит предоставлять доказательства своих заявлений, сообщает телеканал BFM.

Пропаганда путем нагнетания страха, которую ведет Зеленский, имеет две цели. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, то это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Это, кроме того, служит препятствием мирному процессу, — рассказала Руаяль.

Она обратилась к украинским СМИ и ООН с призывом прекратить «инструментализацию страха».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области. Украинская сторона при этом неоднократно опровергала сообщения о том, что военные начали крупномасштабное наступление на Херсонскую область и призывали следить за официальными сообщениями.