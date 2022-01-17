Экс-министр энергетики Украины объявлен в розыск по подозрению в госизмене

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) объявило в международный розыск бывшего министра энергетики страны Владимира Демчишина, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Татьяну Сапьян. Экс-чиновника подозревают в госизмене по делу о соучастии в поставках угля из самопровозглашённых республик Донбасса.

Демчишин в международном розыске. Место его пребывания устанавливается, — говорится в сообщении.

Как отмечается, бывшего министра вызывали в ГБР для проведения следственных действий в рамках расследования, однако он не проигнорировал повестку.

По данным следствия, находясь на посту министра энергетики, Демчишин в течение декабря 2014 — февраля 2015 года заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.

По делу о соучастии в поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса также проходят экс-глава Украины Пётр Порошенко и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля. Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».