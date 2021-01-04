Экс-министр экономики Украины предрёк стране новый дефолт

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов прокомментировал ситуацию с растущим госдолгом страны и дал свой прогноз.

Суслов подчеркнул, что бюджет наступившего года был принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%.

Это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике, — цитирует РИА Новости экс-министра.

Он добавил, экономика страны за 2020 год упала на 5–6% и заложенный на 2021 год рост в 4,7% не позволит восстановиться до показателей 2019 года. И это несмотря на то, что власти Украины продали на 70 млрд гривен (порядка 180 млрд рублей) ценных бумаг под «неадекватный процент», чтобы выполнить бюджет. В новом году стране придётся отдавать большую часть доходов на обслуживание внешнего долга.

Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, — заявил Суслов.

По его мнению, для сокращения расходов следует навести порядок на таможне и пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физлиц, стимулировать развитие производственного сектора и перейти к политике протекционизма в экономике.

Кроме того, Суслов раскритиковал условия, на которых Международный валютный фонд (МВФ) даёт кредиты Киеву. По мнению экс-министра, займы выдаются под низкие проценты, но взамен фонд выдвигает жёсткие требования, фактически страна переходит под внешнее управление.

Как сообщал NEWS.ru, академик НАН Украины Пётр Толочко заявил о риске развала Украины «по швам», которыми её «сшивали» ещё коммунисты. По его словам, является противоестественной ситуация, когда украинцы отвергают «глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в Западную Европу, где не смогут прижиться.