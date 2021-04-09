Экс-министр экономике предрёк Украине кризис из-за нищеты населения

Украину ожидает серьёзный социально-политический кризис из-за обнищания населения. Такое мнение высказал бывший министр экономики Виктор Суслов.
По его словам, в обозримом будущем страну ожидает ещё большее социальное расслоение.
У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы, — предупредил эксперт в эфире оппозиционного телеканала «Перший Незалежний» на YouTube.
Суслов занимал пост министра экономики с 1997 по 1998 годы.
«Перший Незалежний» («Первый независимый») был создан журналистами каналов «112», NewsOne и ZIK, закрытых в соответствии с указом президента Владимира Зеленского. Он начал вещание вечером 26 февраля, но уже спустя час был отключён от эфира, но продолжил вещание в YouTube, в том числе в аккаунтах лишённых эфира предшественников.
16 декабря 2020 года Верховная рада приняла государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.
Ранее, как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр страны Николай Азаров рассказал, что население Украины стремительно нищает. Доходы людей за последние годы, по его словам, сократились вдвое.