Экс-министр экономике предрёк Украине кризис из-за нищеты населения

https://static.news.ru/photo/a6194982-9957-11eb-af27-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Украину ожидает серьёзный социально-политический кризис из-за обнищания населения. Такое мнение высказал бывший министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, в обозримом будущем страну ожидает ещё большее социальное расслоение.

У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы, — предупредил эксперт в эфире оппозиционного телеканала «Перший Незалежний» на YouTube.

Суслов занимал пост министра экономики с 1997 по 1998 годы.

«Перший Незалежний» («Первый независимый») был создан журналистами каналов «112», NewsOne и ZIK, закрытых в соответствии с указом президента Владимира Зеленского. Он начал вещание вечером 26 февраля, но уже спустя час был отключён от эфира, но продолжил вещание в YouTube, в том числе в аккаунтах лишённых эфира предшественников.

16 декабря 2020 года Верховная рада приняла государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр страны Николай Азаров рассказал, что население Украины стремительно нищает. Доходы людей за последние годы, по его словам, сократились вдвое.