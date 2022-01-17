Экс-министр допустила воровство российского газа на Украине

В случае острого дефицита газа на Украине «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок топлива населению и промышленности, а также на отбор российского транзитного газа. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала бывшая и. о. министра энергетики страны Ольга Буславец.

По её словам, в настоящее время в украинских ПГХ осталось около 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления. При этом его дефицит в первом квартале составляет не менее 2 млрд кубометров.

Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха, — написала Буславец.

По её данным, компания «Нафтогаз» не имеет средств на импорт газа. При этом властям придётся искать средства на закупку в районе $2–3 млрд. Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.

Тогда у Киева останется три сценария: ограничение потребления или отключение для промпредприятий, ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, что приведёт к снижению температуры в домах, отсутствию горячей воды, или отбор российского газа из транзитного потока.

Последний вариант «будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями», считает Буславец.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Также российский поставщик газа не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину.