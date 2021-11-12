Экс-мэр Риги рассказал, откуда взялось шпионское устройство в его кабинете

Евродепутат от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что «модифицированное для специальных тайных операций» устройство, из-за которого его лишили депутатской неприкосновенности, лежало в кабинете среди подарков и сувениров. Сам депутат не знал о его существовании, заявил Ушаков в письме коллегам по Европарламенту, сообщает издание argumenti.ru.

Устройство не было подключено к сети, внутри не было карты памяти, на нём не было обнаружено моих отпечатков пальцев или ДНК. Всё это означает «нарушение запрета на оборот». В Латвии это уголовное преступление, даже несмотря на то, что я ни в какой форме не был информирован и осведомлён об этом устройстве, никогда его не видел и никогда к нему не прикасался, — объяснил Ушаков.

Он добавил, что должен был получить статус потерпевшего, а не подозреваемого. По словам депутата, Латвия — единственная страна в Евросоюзе, где хранение такого устройства является уголовным преступлением. Сам процесс Ушаков связал с тем, что является публичным политиком.

Ранее Нил Ушаков заявил, что сам проголосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности. Он сделал это, чтобы доказать комичность и абсурдность выдвинутых против него обвинений.