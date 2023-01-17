Экс-майор ВС США оценил американские потери на Украине Экс-майор ВС США Крапивник оценил американские потери на Украине в 300-400 человек

Бывший майор ВС США Станислав Крапивник заявил, что с начала спецоперации на Украине погибли не менее 300-400 американских наемников, передает ИА SM.News. По его словам, сейчас в зоне СВО остается около 100 американцев, при этом ЧВК «Моцарт» уже ушла с Украины. Наемникам захотелось жить, чтобы тратить деньги за участие в боях, пояснил экс-майор.

Погибло не меньше 300-400 [наемников из США]. <...> [Продолжают принимать участие в боях] примерно 100 человек: это операторы [РСЗО] HIMARS, будущие операторы [ЗРК] Patriot, разные цэрэушники, которые координируют. Группа «Моцарт» уже ушла, им дали по зубам, — сказал Крапивник.

Американские наемники, решившие уехать, довольно быстро осознали свое желание жить достаточно долго, чтобы тратить заработанные на Украине деньги, добавил Крапивник. По его словам, американцы оправдывали свое участие в конфликте тем, что это было «справедливо и правильно», но при этом они жаловались, что там «все неэффективно и коррумпировано».

Ранее украинский мобилизованный, сдавшийся в плен в ДНР, рассказал РИА Новости, что наблюдал в Соледаре не менее девяти наемников из Америки. Украинец заявил, что владеет польским и немного знает английский, поэтому смог отличить американцев от поляков. Он также заметил, что у этих наемников были американские штурмовые винтовки.