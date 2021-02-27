Экс-король Испании занял у друзей деньги для оплаты долгов

https://static.news.ru/photo/68b0955e-78e7-11eb-9917-96000091f725_660.jpg Хуан Карлос I Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Задолжавший государству за неуплату налогов король Испании Хуан Карлос I вынужден был обратиться за помощью к друзьям.

Речь идёт о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала €8 млн. Сюда входили также расходы на рейсы на частных самолётах, которые до 2018 года оплачивались королю фондом его родственника, сообщает El Pais.

Друзья одолжили 83-летнему монарху €4,4 млн. При этом они подписали в присутствии нотариуса договоры займа, чтобы избежать юридических проблем. Свои имена они пожелали не раскрывать. Благодаря своим знакомым Хуану Карлосу удалось погасить задолженность.

3 августа 2020 года испанский экс-король покинул страну и перебрался в ОАЭ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба по борьбе с отмыванием средств Испании направила в прокуратуру страны отчёт, в котором говорилось о возможном существовании на острове Джерси незаконных учреждений, связанных с экс-королём Хуаном Карлосом I. Также в документе говорится о миллионных фондах, которые могли быть скрыты от налоговых властей.