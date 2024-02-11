Наев узнал об отставке с поста командующего Объединенными силами ВСУ из СМИ

Фото: AP/TASS

Сергей Наев

Генерал Сергей Наев, уволенный с должности командующего Объединенными силами ВСУ 11 февраля, сообщил в своем Telegram-канале, что узнал об отставке из средств массовой информации. Военнослужащий занимал данный пост с 2020 года. При этом Наев не рассказал, как отнесся к увольнению, лишь обозначил период службы как «сложное время».

Из СМИ узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины, которую занимал с 2020 года, — написал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц нашел российское прошлое у Наева. Он рассказал, что украинский военачальник окончил Калининское суворовское училище в 1987 году, а в 1991 году выпустился из Московского высшего военного командного училища. По его словам, семья генерала проживала в Крыму как минимум до 2018 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, слухи о снятии которого ходили с конца января. Глава государства заявил, что обсудил с генералом обновление состава руководства армии, отметив, что сейчас самое время для таких решений.

Результатом обновления оказалось назначение новым главкомом генерал-полковника Александра Сырского — с 2019 года он занимал должность командующего Сухопутными войсками Украины. Сырского называют одним из инициаторов и кураторов внедрения системы управления подготовки и резервов ВСУ по стандартам НАТО.