Экс-командира «Вагнера» арестовали за драку в Осло TV2: экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева арестовали в Осло за драку и насилие в отношении полиции

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Норвежский телеканал TV2 сообщает, что бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева арестовали в Осло по обвинению в драке и насилии в отношении сотрудника полиции. По информации издания «Новая газета. Европа», прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям.

Драка с участием бывшего военного произошла возле паба Andy’s в Осло в ночь на 22 февраля, сообщает TV2. Как уточняет «Новая газета. Европа» со ссылкой на постановление об обвинении, около пяти часов утра, когда сотрудники полиции выводили обвиняемого из машины во дворе следственного изолятора после задержания, он «оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников».

По словам норвежского адвоката бывшего вагнеровца Брюнульфа Риснеса, его подзащитный объяснил, что употребил алкоголь, а затем «произошло недоразумение». Он не понял, что случилось, когда на место прибыла полиция.

Дело Медведева будет рассмотрено в окружном суде Осло 25 апреля.

Ранее Медведев рассказал в интервью CNN, что для побега из зоны СВО он использовал поддельное удостоверение для прессы. Границу Норвегии он пересек через ледяное озеро, используя белый камуфляж. По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз».

По прибытии в Норвегию экс-боец ЧВК оказался под стражей. Тем не менее 25 января норвежская полиция заявила, что освободила Медведева, потому что больше нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей. Россиянин имеет право на жилье, о его местонахождении никому сообщать не будут, отметили в правоохранительных органах.