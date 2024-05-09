Экс-командир ВСУ назвал условие поражения ВСУ Экс-командир «Айдара»: ВСУ проиграют без проведения мобилизации

Фото: МО Украины

Бывший командир украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) с позывным Дикий признал возможное поражение ВСУ, сообщает «Страна.ua». По его словам, чтобы этого избежать, необходима мобилизация.

Наступление россиян не прекращалось, оно продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области, — сказал он.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину. Приказ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

При этом украинские СМИ сообщали, что в республике мобилизовано 2,5% чиновников. Согласно имеющимся данным, всего в стране насчитали почти 160 тысяч чиновников. Фактическое количество работающих госслужащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин — 39 637 человек. При этом из всего количества чиновников только 4180 (из них 812 — женщины) мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях.