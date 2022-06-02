Экс-командир теробороны Херсона заявил о желании получить гражданство РФ Экс-командир теробороны Херсона Кузьменко рассказал, как силовики Украины бежали из города

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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил, что намерен получить российское гражданство. К этому он призовёт и свою семью, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Кузьменко рассказал, как украинские офицеры бросили необученных бойцов теробороны прикрывать их отступление.

На сегодняшний момент люди [жители Херсона] себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали, — отметил экс-комбат.

Он пояснил, что украинские военнослужащие и силовики сбежали из города в первые два дня после начала Россией спецоперации. Херсонская тероборона оказалась единственной вооружённой силой в городе, но сопротивляться российским ВС не смогла, понеся потери после первого же минометного обстрела.

Кузьменко добавил, что приказа стрелять по российским военнослужащим он своим бойцам не отдавал, сам также не успел применить оружие.

Ранее стало известно, что Херсонская область может присоединиться к Российской Федерации только в том случае, если жители региона захотят этого, заявил сенатор Андрей Климов. При этом он подчеркнул, что одной воли Москвы для этого недостаточно. По его словам, не столь важно, когда произойдёт присоединение, самое главное — это прозрачное и консолидированное мнение большинства.