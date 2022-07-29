Экс-командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по СИЗО

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Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео

Бывший командир украинского полка «Азов» Андрей Билецкий объявил, что начинает «охоту» на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались пленные бойцы подразделения. Как он сообщил в своем Telegram-канале, произошедшее является «спланированным актом» и «нарушением обычаев и законов войны».

Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы, — написал Билецкий.

Утром появилась информация об обстреле СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью ВСУ открыли огонь по баракам, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара. На странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена) сообщалось, что Россия намерена обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.