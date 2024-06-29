Экс-канцлера Германии вызвали по делу о «Северном потоке — 2» Экс-канцлера ФРГ Шредера вызвали на допрос по делу о «Северном потоке — 2»

Бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2», пишет Spiegel. Он должен явиться на заседание комиссии парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расследующей подрывы на российском газопроводе. Шредер был председателем совета директоров оператора Nord Stream 2, который принял участие в создании Фонда защиты климата и окружающей среды MV. Точная дата заседания еще не назначена.

Следственный комитет земельного парламента земли Мекленбург — Передняя Померания для выяснения событий вокруг Фонда защиты климата хочет заслушать в качестве свидетелей премьер-министра Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Фонд защиты климата был основан в начале 2021 года, чтобы обеспечить возможность завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» в обход санкций США.

Ранее председатель фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать строительству «СП-2». По его словам, с этой целью агенты из США договаривались с экоактивистами и предлагали им поддержку. Крюгер также признался, что один из американских агентов обращался к нему лично.