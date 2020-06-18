Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в пьяном виде

Суд лишил водительских прав бывшего канцлера Австрии Бригитте Бирляйн. В ночь на 18 июня её уличили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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По австрийским законам предельно допустимое содержание алкоголя в крови составляет не более 0,5 промилле. Для водителей автобусов и грузовиков этот показатель ещё ниже — 0,1 промилле. При уровне алкоголя свыше 0,8 промилле нарушителя лишают прав на месяц и штрафуют на €800.
Как писал NEWS.ru, в конце мая венские полицейские обнаружили президента Австрии Александра ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана в ночные часы. В это время заведение должно было закрыться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Президент позже извинился за своё поведение.
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