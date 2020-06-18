Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в пьяном виде

https://static.news.ru/photo/a8ec0eda-b198-11ea-aaa9-fa163e074e61_660.jpg Бригитте Бирляйн Фото: JP Black/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд лишил водительских прав бывшего канцлера Австрии Бригитте Бирляйн. В ночь на 18 июня её уличили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Kronen Zeitung. Полицейские, остановившие машину экс-канцлера, попросили Бирляйн пройти тест на алкоголь. Он показал результат более 0,8 промилле. Лишённая позже прав бывший канцлер смогла лишь констатировать, что ей «искренне жаль». Вечером накануне инцидента Бирляйн была в ресторане.

По австрийским законам предельно допустимое содержание алкоголя в крови составляет не более 0,5 промилле. Для водителей автобусов и грузовиков этот показатель ещё ниже — 0,1 промилле. При уровне алкоголя свыше 0,8 промилле нарушителя лишают прав на месяц и штрафуют на €800.

Как писал NEWS.ru, в конце мая венские полицейские обнаружили президента Австрии Александра ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана в ночные часы. В это время заведение должно было закрыться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Президент позже извинился за своё поведение.