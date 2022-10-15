Экс-канцлер Австрии рассказал, как Путин ведет себя на переговорах Экс-канцлер Австрии Курц: Путин хладнокровен, дисциплинирован и всегда хорошо подготовлен

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Себастьян Курц

Президент РФ Владимир Путин хладнокровен, дисциплинирован и всегда хорошо подготовлен, так в своей книге «Поговорим о политике» (нем. «Reden wir über Politik») экс-канцлер Австрии Себастьян Курц высказался о российском лидере. Политик также упомянул, что глава страны в совершенстве владеет немецким, однако использует его исключительно в личных переговорах, передает РИА Новости.

[Путин] очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая <...>. Благодаря своему прошлому в ГДР Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики, — пишет Курц.

Экс-канцлер добавил, что Курц встречался с Путиным семь раз, в том числе в должности главы МИД Австрии и позже, когда стал федеральным канцлером. Курц отметил, что никогда не сидел за длинным белым столом, «о котором сообщали в СМИ». Еще до пандемии во время переговоров, по его словам, они оба сидели в креслах перед камином.

Экс-канцлер вспомнил, что, помимо геополитических вопросов и отношений между Москвой и Брюсселем, он обсуждал с Путиным экономические взаимоотношения стран. По словам Курца, на каждой встрече российский лидер поднимал вопрос о своем разочаровании в НАТО в связи с тем, что, «по его мнению, они нарушили свое обещание не продвигаться дальше на восток».

Политик также указал, что Путин является полной противоположностью экс-президента США Дональда Трампа. Последний запомнился Курцу как «очень эмоциональный персонаж». По воспоминаниям бывшего канцлера, Трамп вступает в разговор «с большой долей спонтанности и в игровой форме испытывает безграничную радость, узнавая своего собеседника с помощью вопросов».

«Ты молодой парень», — поприветствовал меня Трамп (на момент встречи в 2019-м Курца и Трампа разделяли 40 лет разницы в возрасте. — NEWS.ru), и я пошутил, что дела с моим возрастом с каждым днем все лучше и лучше, — вспоминает Курц.

В 2020 году Путин поздравил Курца со вступлением в должность и выразил надежду, что деятельность политика во главе правительства «будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах».

В начале октября 2021 года прокуратура начала расследование по обвинению Курца в коррупции. Политик и несколько его приближенных подозревались в том, что из госбюджета платили редакции одного из австрийских таблоидов Österreich за публикации. Курц назвал обвинения в подкупе журналистов ложными и, в ожидании объективного расследования, 9 октября 2021 года подал в отставку и передал свою должность главе МИД Австрии Александру Шалленбергу.

В ноябре 2021 года Курца лишили депутатской неприкосновенности, уже в декабре он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии и уходит из политики.