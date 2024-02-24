Экс-канцлер Австрии не смирился со сроком за ложные показания Обвиненный в даче ложных показаний экс-канцлер Австрии Курц обжалует приговор

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Себастьян Курц

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении обжаловать решение суда Вены, в рамках которого он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно, о чем он написал в соцсети Twitter (X). Политика признали виновным в даче ложных показаний, еще по двум пунктам обвинения его оправдали.

Меня оправдали по двум пунктам обвинения из трех, и я буду обжаловать приговор по оставшемуся пункту обвинения, по которому меня несправедливо признали виновным, — написал он.

По его словам, основой для обвинений в его адрес о клевете в парламенте четыре года назад стало заявление, поданное его оппонентами. Он подчеркнул, что не лгал и собирается доказать свою невиновность.

Я по-прежнему настаиваю на том, что я этого не делал, и уверен, что буду оправдан во второй инстанции, — добавил бывший канцлер.

Себастьян Курц возглавлял правительство Австрии с 2017 по 2021 год. В ноябре 2021 года Курца лишили депутатской неприкосновенности, в декабре он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии и уходит из политики.

Ранее сообщалось, что Земельный суд по уголовным делам Вены приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний в парламентском комитете. При этом Курц был оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.