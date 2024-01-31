Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне The Times: экс-главу Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне, сообщает газета The Times. По данным Управления по борьбе с преступностью, причиной стало дело о нарушении санкций.

Бывшего чиновника задержали в его доме в Лондоне 22 января. Мужчину обвиняют в нарушении рестрикций, отмывании денег и хранении «криминальных» средств. Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.

Овсянников был губернатором Севастополя с 2017 по 2019 год. С осени 2019 года по весну 2020-го являлся заместителем министра промышленности и торговли РФ. Впервые под ограничения Евросоюза экс-губернатор попал в 2017 году, а через год оказался в санкционном списке США. Овсянников также имеет награду «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее прокурор Приморского края Сергей Столяров сообщил, что производство уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука приостановлено. По его словам, решение было принято в соответствии с пунктом 2 статьи 208 УПК РФ, согласно которой производство дела может быть остановлено, если обвиняемый скрылся и его местонахождение не установлено.

Сопчук находится в международном розыске с ноября 2021 года в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Суд заочно арестовал парламентария, его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено.