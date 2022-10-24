Экс-главу Нацбанка Украины объявили в розыск по делу о хищении Экс-главу Нацбанка Украины Шевченко объявили в розыск по делу о крупном хищении

Фото: Пресс-служба НБУ

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко

Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявлен в розыск по делу о крупном хищении, сообщается в заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обвинения ему и двум его сообщникам предъявлены заочно.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ «Укргазбанк» в составе организованной группы хищения средств этого банка путем злоупотребления служебным положением, служебного подлога, — говорится в тексте.

Шевченко возглавлял «Укргазбанк» до того, как стал руководителем Нацбанка страны. Вместе с ним по делу о хищении свыше 200 млн гривен (более $5,5 млн) проходят бывший зампред кредитной организации Денис Чернышов и замдиректора департамента по работе с корпоративными ВИП-клиентами Елена Хмеленко.

Шевченко подал в отставку с поста главы Нацбанка в начале октября. Решение уволиться он объяснил проблемами со здоровьем. Вскоре после этого он стал обвиняемым по делу о хищении.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача. Его подозревают в госизмене и незаконном обогащении. В ведомстве считают, что парламентарий получал финансирование из России.