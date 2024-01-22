Экс-глава ВБ назвал передачу Киеву активов РФ «элегантным правосудием» Экс-глава ВБ Зеллик: передача активов РФ Киеву станет элегантным правосудием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача российских активов Украине станет «элегантным правосудием», считает бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик. Согласно его заявлению в колонке для Financial Times, это станет сигналом Москве, что она не продержится дольше Украины. При этом он считает странным, что западные правительства уклоняются от этого и в то же время отправляют Киеву вооружение.

По его словам, маловероятно, что Москве вернут резервы без ее согласия на мирное урегулирование украинского конфликта. Более того, предложение передать активы понравится американским избирателям, недовольным финансированием Киева из бюджета США.

Зеллик выразил непонимание того, почему это не сделано до сих пор. По его словам, сомневающиеся по этому вопросу сильно преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды. Он отмечает, что если страны «Большой семерки» вместе с Евросоюзом будут действовать сообща, альтернатив хранению денег в мире просто не останется.

Ранее сообщалось, что Запад может потерять почти $300 млрд из-за ответа России на конфискацию резервов Центрального банка РФ. На конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику из стран Евросоюза, G7, а также Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Москва примет зеркальные меры в случае, если российские активы будут конфискованы странами Запада. По его словам, на данный момент нет повода анонсировать ответ, поскольку до реализации угроз «дело не дошло».