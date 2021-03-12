Экс-глава Украины поддержал планы Зеленского лично встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/c6170952-833d-11eb-ab1d-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Zuma\TASS

Глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук поддержал намерение Владимира Зеленского встретиться по отдельности с каждым лидером «нормандского формата», в том числе и с лидером России Владимиром Путиным.

По мнению Кравчука, когда речь идёт о таких понятиях, как война и мир, то нужно встречаться и договариваться.

Есть разные мысли по этому поводу, якобы с РФ не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идёт о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идёт об Украине, её территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться, — сказал экс-президент.

Ранее Леонид Кравчук сообщал, что встреча возможна в апреле. Ранее, в свою очередь, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, допуская, что саммит в обозримом будущем не состоится, выражал намерение встретиться с каждым из глав стран «нормандской четвёрки» в индивидуальном порядке, в том числе и с Путиным, писал NEWS.ru.

Как заявил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидерами стран «нормандской четвёрки». Он пояснил, что на апрель такая встреча точно не запланирована. В то же время он подчеркнул, что президент РФ никогда не отказывается от встреч, которые могут быть результативными и полезными для всех сторон. К таковым Песков был не готов отнести возможную встречу Путина и Зеленского, поскольку Киев не выполняет обязательств в рамках Минских соглашений по Донбассу. Именно выполнение договорённостей украинской стороной может и должно быть лучшей подготовкой к подобной встрече, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.